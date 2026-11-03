‘कुत्तों को डर लगता है’, दीया मिर्जा विवाद के बीच सुनीता आहूजा ने की पटाखे न जलाने की अपील

इसके साथ ही उन्होंने त्योहार मनाने के कुछ अन्य तरीके भी सुझाए, और परिवारों से कहा कि वे पटाखे जलाने के बजाय घर पर अच्छा खाना-पीना खाएं, म्यूजिक सुनें और खेलों के साथ दिवाली मनाएं। उन्होंने आगे कहा, "तो दिवाली मनाएं, ताश खेलें और घर पर मजे करें। अच्छा खाएं, नाचें और गाएं। लेकिन बहुत ज्यादा पटाखे न जलाएं, क्योंकि जानवर बहुत डर जाते हैं। वे बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें डर लगता है। साथ ही, कृपया अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। मैं आप सभी से यही गुजारिश करती हूं।"