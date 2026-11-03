टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद तुषार से फिरौती की मांग-क्या बॉलीवुड को खौफजदा करने पर आमादा हो गया है अंडरवर्ल्ड?

जैदी लिखते हैं कि अबु सलेम ने गुलशन कुमार से हर महीने पांच लाख रुपये की मांग रखी थी। कुमार ने इंकार कर दिया और कहा कि यह पैसा वह माता वैष्णो देवी के भंडारे में देंगे, किसी गुंडे को नहीं। इसी बात पर सलेम ने कसम खाई कि गुलशन कुमार को मंदिर के सामने ही मारेगा। 12 अगस्त, 1997 को उसने यह कसम पूरी कर ली। (उसने गुलशन कुमार को कैसे मरवाया, पूरी कहानी यहां पढ़ सकते हैं)



मुंबई पुलिस आयुक्त रहे डी. श्रीनिवासन के मुताबिक अकेले 1998 में मुंबई में 101 रईसों की हत्या हुई थी। 1999 में एक नया कानून लाया गया, जिसके बाद 2500 अवैध हथियार जब्त किए गए और पुलिस फोर्स ने खुफियागीरी बढ़ाते हुए बड़ी संख्या में अपराधियों को अहतियातन हिरासत में भी लिया। लेकिन, अंडरवर्ल्ड पर लगाम फिर भी नहीं लगी।

2000 में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन पर गोली चलाई गई थी। रोशन को गोली लग भी गई थी। खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई।