24 घंटे में 36 मिलियन व्यूज, ‘किंग’ के Tu Mil Jaaye के गाने ने ‘जवान’ और ‘आदिपुरुष’ के रिकॉर्ड तोड़े

इससे पहले किसी भारतीय फिल्म के गाने को पहले 24 घंटों में सबसे ज्यादा यूट्यूब व्यूज मिलने का रिकॉर्ड शाहरुख खान की 2023 में आई फिल्म 'जवान' के नाम था। 'जिंदा बंदा' को रिलीज के पहले दिन 34.6 मिलियन व्यूज मिले थे। अब 'तू मिल जाए' ने 36.3 मिलियन व्यूज के साथ ये आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अलावा शाहरुख के नए गाने ने 'सत्यप्रेम की कथा' के 'गुज्जू पटाका' को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसे पहले 24 घंटों में 34 मिलियन व्यूज मिले थे। वहीं, 'आदिपुरुष' के 'जय श्री राम' को 32.2 मिलियन और 'राम सिया राम' को 32.1 मिलियन व्यूज मिले थे। 2025 में आई 'सिकंदर' के गाने 'सिकंदर नाचे' को पहले दिन 31.9 मिलियन व्यूज मिले थे।