‘वे DM में मेरी पत्नी और बहन को गालियां दे रहे हैं’ बिग बॉस 20 के आसिफ खान का ट्रोलर्स पर फूटा गुस्सा, बोले- हद पार मत करो!

Asif Khan Controversy: 'बिग बॉस 20' से हाल ही में बाहर हुए अभिनेता आसिफ खान (Asif Khan) ने लव गिल के साथ अपने वायरल गले लगने वाले वीडियो को लेकर हुए विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। इस मामले में उनकी पत्नी जेबा खान को भी सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया। आसिफ का कहना है कि जेबा की सफाई के बाद कुछ लोगों ने उन्हें गंदे मैसेज भेजने शुरू कर दिए और धमकियां तक दीं। एक्टर ने अब ऐसे ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई है।