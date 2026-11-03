दो बच्चों की मां बनने के बाद भी फिट थीं अमृता अरोड़ा, फिर अचानक बढ़ा वजन, अब कुछ महीनों में घटाए 14 किलो

Amrita Arora Transformation: मलाइका अरोड़ा की बहन और एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा इन दिनों अपने बदले हुए लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका वजन पहले के मुकाबले काफी कम नजर आया। उनकी फिटनेस देखकर फैंस हैरान रह गए। हालांकि, कुछ लोगों ने उनके वजन घटाने को ओजेम्पिक और माउंजारो जैसी दवाओं से भी जोड़ना शुरू कर दिया। अब अमृता ने इन अटकलों पर सफाई देते हुए बताया है कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में 14 किलो वजन कम किया है।