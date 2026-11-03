3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

बुलेटप्रूफ घेरे में अमिताभ बच्चन को फैंस से मिलने की नौबत आई, AICWA ने पीएम मोदी से की बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील

PM Narendra Modi: अमिताभ बच्चन के बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे से फैंस से मिलने का जिक्र कर AICWA ने पीएम मोदी से बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा बढ़ाने, गैंगस्टरों पर कार्रवाई और NIA जांच की मांग की है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Updated: 3 Nov 2026, 6:53 PM IST

Celebrity Security

बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा पर AICWA ने जताई चिंता (सोर्स: x-@yogeshsh2135/@tigershroff)

Bollywood Celebrity Security: बॉलीवुड स्टार्स की सेफ्टी को लेकर एक बार फिर चिंता जताई जा रही है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने अमिताभ बच्चन के अपने फैंस से बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे से मिलने का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा बढ़ाने की गुजारिश की है। AICWA ने सलमान खान, सैफ अली खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा और टाइगर श्रॉफ से जुड़ी घटनाओं के साथ-साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी हवाला दिया है।

AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने पीएम को पत्र लिखकर एक्टर्स, फिल्म निर्माताओं और उनके परिवारों के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। इस पर AICWA का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को मिल रही धमकियों और उनके खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं को गंभीरता से लेनी चाहिए।

गैंगस्टरों और जबरन वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग

इतना ही नहीं AICWA ने अपनी मांगों में गैंगस्टरों और जबरन वसूली करने वाले गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इसके अलावा, ऐसे मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने, आपराधिक मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी करने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग भी की गई है।

AICWA ने मुंबई में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और उसे बहाल करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों, निर्माताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

1990 के दशक के अंडरवर्ल्ड दौर का किया जिक्र

AICWA ने अपनी पोस्ट में अमिताभ बच्चन के बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे से फैंस से मिलने का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। पोस्ट में सलमान खान, सैफ अली खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा और टाइगर श्रॉफ से जुड़ी घटनाओं का भी उल्लेख किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र करते हुए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है।

एसोसिएशन ने अपने नोट में 1990 के दशक के उस दौर का भी हवाला दिया, जब अंडरवर्ल्ड की धमकियों का असर फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ता था। AICWA ने साफ कहा कि मुंबई को दोबारा उस दौर में नहीं लौटना चाहिए और बॉलीवुड को डर के माहौल में काम करने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। हालांकि, पोस्ट में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, वे अलग-अलग परिस्थितियों से जुड़ी हैं। AICWA की ये अपील फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा और मुंबई में कानून-व्यवस्था को लेकर उसकी चिंताओं को सामने रखती है।

AICWA ने क्या कहा?

एसोसिएशन ने अपने नोट में कहा, "मुंबई को कभी भी 1990 के दशक के अंडरवर्ल्ड वाले दौर में वापस नहीं जाना चाहिए। बॉलीवुड को कभी भी डर के साये में काम नहीं करना चाहिए।" AICWA ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 6:53 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / बुलेटप्रूफ घेरे में अमिताभ बच्चन को फैंस से मिलने की नौबत आई, AICWA ने पीएम मोदी से की बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

दो बच्चों की मां बनने के बाद भी फिट थीं अमृता अरोड़ा, फिर अचानक बढ़ा वजन, अब कुछ महीनों में घटाए 14 किलो

Amrita Arora weight loss
मनोरंजन

‘दिमाग सुन्न रहता था, जॉम्बी की तरह चलता था’, ‘रामायण’ के लक्ष्मण रवि दुबे ने जब की अपनी मेन्टल हेल्थ पर खुलकर बात

Ravie Dubey on Mental Health Struggle
बॉलीवुड

‘वे DM में मेरी पत्नी और बहन को गालियां दे रहे हैं’ बिग बॉस 20 के आसिफ खान का ट्रोलर्स पर फूटा गुस्सा, बोले- हद पार मत करो!

Bigg Boss 20
मनोरंजन

हफ्ता नहीं दिया तो जान दो- जब बॉलीवुड पर अपना सिक्का चलाता था अंडरवर्ल्ड

Mumbai firing case
मनोरंजन

‘अनुपमा’ फेम रूपाली गांगुली की तस्वीरों से AI ने बनाई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो? अभिनेत्री पहुंचीं बॉम्बे हाई कोर्ट

Rupali Ganguly
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.