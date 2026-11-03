बुलेटप्रूफ घेरे में अमिताभ बच्चन को फैंस से मिलने की नौबत आई, AICWA ने पीएम मोदी से की बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील

एसोसिएशन ने अपने नोट में 1990 के दशक के उस दौर का भी हवाला दिया, जब अंडरवर्ल्ड की धमकियों का असर फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ता था। AICWA ने साफ कहा कि मुंबई को दोबारा उस दौर में नहीं लौटना चाहिए और बॉलीवुड को डर के माहौल में काम करने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। हालांकि, पोस्ट में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, वे अलग-अलग परिस्थितियों से जुड़ी हैं। AICWA की ये अपील फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा और मुंबई में कानून-व्यवस्था को लेकर उसकी चिंताओं को सामने रखती है।