Crime Files: जब बीच सड़क एयरलाइन कंपनी मालिक के शरीर में उतार दी गई थीं 30 गोलियां

5 अगस्त, 1997 को इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार ने सलेम को उसके दुबई के नंबर पर फोन किया। फिल्मी हस्तियों पर हमलों के बारे में पूछा। सलेम ने बेफिक्री से कहा, "मैं घई या राजीव राय को मारना नहीं चाहता था, बस डराना था। लेकिन अगले हफ्ते देखना, मेरे लोग एक फिल्मी शख्सियत को खत्म करेंगे। इस बार डराना नहीं, पूरी इंडस्ट्री को सबक सिखाना है।"

पत्रकार सीधे क्राइम ब्रांच चला गया और क्राइम ब्रांच चीफ रणजीत सिंह शर्मा को पूरी बात बताई। शर्मा ने तुरंत हरकत में आकर बॉलीवुड के कई बड़े नामों को सुरक्षा दिलाई, लेकिन गुलशन कुमार का नाम उनके दिमाग में आया ही नहीं।

पता चला कि हर सुबह गुलशन कुमार काम पर निकलने से पहले अंधेरी के जीतेश्वर महादेव मंदिर जाते थे। उनके पास एक निजी सुरक्षाकर्मी था, जो उन दिनों बीमार था। 12 अगस्त 1997 को सलेम के गुर्गों ने खबर दी कि वो अकेले हैं। सलेम ने हुक्म दिया कि मंदिर से निकलते वक्त मारो और मारते वक्त फोन पर लाइव सुनाओ।