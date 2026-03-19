Crime Files: कैसे हुए थी मुंबई से पाकिस्तान पहुंचे 19 आतंकियों की ट्रेनिंग, Inside Story

14 फरवरी को सुबह-सुबह जफर बंगले पर हाजिर हो गया। नाश्ते के बाद वह सभी को शहर घुमाने ले गया। शाम को सबको ट्रेनिंग कैंप ले जाया गया। कैंप शहर से दूर, घने जंगल और पहाड़ों के बीच था। अंधेरा हो चुका था। जीप करीब ढाई घंटे चल चुकी थी। लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय हो चुका था। आगे पैदल चलने के लिए कहा गया। जंगल-झाड़ी के बीच करीब आधा घंटा चलने के बाद सब एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पहाड़ियों के बीच खाली जगह दिख रही थी। उसके एक तरफ बड़े-बड़े तंबू लगे हुए थे। वहां खौफनाक-से दिखने वाले दो लंबे-मुस्टंडे लोग मौजूद थे। कड़ाके की सर्दी में जहां बादशाह और उसके साथी स्वेटर-जैकेट पहनने के बावजूद कांप रहे थे, वहीं वे दोनों केवल कुर्ते में ही सामान्य थे। जफर ने उन्हें 'बाबाजी' कह कर बुलाया और बताया कि वे दोनों ही सबको ट्रेनिंग देंगे।