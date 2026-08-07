26 नवंबर 2008 को दस आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हमला किया था। इस हमले में 237 लोग मारे गए थे जबकि करीब 300 लोग इस हमले में घायल हुए थे। हमले में पाकिस्तान के 10 आतंकी शामिल थे, जिनमें से एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया था जबकि 9 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था। हमले के दौरान आतंकियों ने ताज और ओबराय होटल में कब्जा कर लिया था। इस दौरान कुछ लोगों को आतंकियों ने बंधक भी बना लिया था। जिसके बाद सरकार ने दिल्ली से एनएसजी कमांडो को भेजकर बंधकों को छुड़ाया था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी।

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