ENG vs IND: इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में भारत को हराकर सीरीज़ में बनाई 1-0 की बढ़त, जैकब बेथल ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

भारत (India) और इंग्लैंड (England) के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज़ के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में स्थित ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाते हुए जीत हासिल की। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरीज़ का पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था।