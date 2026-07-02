IND vs ENG: बारिश से धुला पहला T20 मैच, श्रेयस और अभिषेक के अर्धशतकों पर फिरा पानी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन (Sanju Samson) 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन (Ishan Kishan) बिना अपना खाता खोले पैवेलियन लौट गए। फिर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभाला और दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली। अभिषेक ने 24 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए, तो वहीँ श्रेयस ने 47 गेंदों पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 68 रन बनाए। हालांकि बारिश ने दोनों के अर्धशतकों पर पानी फेर दिया। शिवम दुबे (Shivam Dube) ने 21 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 42 रन की नाबाद पारी खेली।