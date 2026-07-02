IND vs ENG: बारिश से धुला पहला T20 मैच, श्रेयस और अभिषेक के अर्धशतकों पर फिरा पानी

बारिश से धुला भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच (Photo - BCCI)
भारत (India) और इंग्लैंड (England) के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के रद्द हो गया। इंग्लैंड के डरहम में चेस्टर-ली-स्ट्रीट स्थित रिवरसाइड ग्राउंड में खेले गए इस मैच में सिर्फ एक ही पारी का खेल हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश की वजह से इंग्लैंड की टीम एक गेंद भी बल्लेबाजी नहीं कर पाई और मैच रद्द करना पड़ा।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन (Sanju Samson) 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन (Ishan Kishan) बिना अपना खाता खोले पैवेलियन लौट गए। फिर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभाला और दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली। अभिषेक ने 24 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए, तो वहीँ श्रेयस ने 47 गेंदों पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 68 रन बनाए। हालांकि बारिश ने दोनों के अर्धशतकों पर पानी फेर दिया। शिवम दुबे (Shivam Dube) ने 21 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 42 रन की नाबाद पारी खेली।
अभिषेक ने अपनी ताबड़तोड़ पारी के दौरान टी20 में नया कीर्तिमान बना लिया। इस फॉर्मेट में उन्होंने 100 छक्के लगा दिए। ऐसा करने वाले वह 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा (Rohit Sharma), सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), विराट कोहली (Virat Kohli) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) यह कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं।
आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज़ में 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को भारतीय टीम से डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में फैंस उम्मीद जता रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में वैभव को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे उनके फैंस को निराशा हुई।
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