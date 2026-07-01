Bangladesh Team announce for Zimbabwe T20Is: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। रेगुलर कप्तान लिटन दास, ऑल-राउंडर मेहदी हसन मिराज, तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद को इस सीरीज से बाहर रखा गया है। वहीं, टीम की कमान तौहीद हृदय को सौंपी गई है।