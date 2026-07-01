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बांग्‍लादेश T20I टीम का ऐलान, लिटन दास समेत पांच स्‍टार खिलाड़ी बाहर, तौहीद हृदय बने नए कप्तान

Bangladesh Team announce: बांग्‍लादेश ने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए 15 सदस्‍यीय टीम घोषित कर दी है। तौहीद हृदय को टीम का नया कप्‍तान बनाया गया है।
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भारत

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lokesh verma

Jul 01, 2026

Bangladesh Team tnnounce for Zimbabwe T20Is

बांग्लादेश टीम। (फोटो- Cricbuzz)

Bangladesh Team announce for Zimbabwe T20Is: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। रेगुलर कप्तान लिटन दास, ऑल-राउंडर मेहदी हसन मिराज, तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद को इस सीरीज से बाहर रखा गया है। वहीं, टीम की कमान तौहीद हृदय को सौंपी गई है।

जिम्बाब्वे टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम

तौहीद ह्रदय (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन (विकेट-कीपर), तंजीद हसन, सैफ हसन, मोसादेक हुसैन, यासिर अली, नूरुल हसन (विकेट-कीपर), महेदी हसन, नसुम अहमद, रिशाद हुसैन, शोरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा, मोहम्मद सैफ़ुद्दीन, और अब्दुल गफ्फार सकलैन।

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Published on:

01 Jul 2026 08:36 pm

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