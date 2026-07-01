बांग्लादेश टीम। (फोटो- Cricbuzz)
Bangladesh Team announce for Zimbabwe T20Is: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। रेगुलर कप्तान लिटन दास, ऑल-राउंडर मेहदी हसन मिराज, तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद को इस सीरीज से बाहर रखा गया है। वहीं, टीम की कमान तौहीद हृदय को सौंपी गई है।
तौहीद ह्रदय (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन (विकेट-कीपर), तंजीद हसन, सैफ हसन, मोसादेक हुसैन, यासिर अली, नूरुल हसन (विकेट-कीपर), महेदी हसन, नसुम अहमद, रिशाद हुसैन, शोरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा, मोहम्मद सैफ़ुद्दीन, और अब्दुल गफ्फार सकलैन।
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