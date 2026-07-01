1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अभिषेक शर्मा को पछाड़कर दुनिया के नंबर-1 बल्‍लेबाज बने ईशान किशन के लिए BCCI ने पोस्‍ट किया खास संदेश

ICC T20I rankings: ईशान किशन आईसीसी मेन्स T20I बैटिंग रैंकिंग नंबर-1 पर काबिज हो गए हैं। BCC ने उन्‍हें बधाई देते हुए उनके लिए एक्‍स पर एक खास संदेश पोस्‍ट किया है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 01, 2026

ICC T20I rankings

ईशान किशन (फाइल फोटो सोर्स: EspncricInfo)

ICC Men's T20I Batting Rankings: ईशान किशन आईसीसी मेन्स T20I बैटिंग रैंकिंग में सात रेटिंग पॉइंट्स के अंतर से आगे बढ़ते हुए दुनिया के नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल बल्‍लेबाज बन गए हैं। इस तरह करीब एक साल शीर्ष पर रहे अभिषेक शर्मा का राज खत्म हो गया है। 27 साल किशन की यह बढ़त उनकी लगातार अच्छी फॉर्म का नतीजा है। इस उपलब्धि के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ईशान को बधाई देते हुए एक स्‍पेशल पोस्‍ट किया है।

बीसीसीआई ने किया ये पोस्‍ट

बीसीसीआई ने ईशान किशन की तस्‍वीर के साथ अपने एक्‍स अकाउंट पर की पोस्‍ट में लिखा, 'टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में टीम इंडिया की जीत में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी मेन्स टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर रहने पर ईशान किशन को बधाई। क्रिकेट फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

टी20i में नंबर-1 बनने वाले चौथे भारतीय बल्‍लेबाज

बता दें कि इस साल के आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्‍होंने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 146 के स्ट्राइक रेट से कुल 317 रन बनाए, जिसमें कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग प्रदर्शन, जिसके लिए उन्‍हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। वह टूर्नामेंट में संजू सैमसन के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अभिषेक शर्मा के बाद ईशान किशन अब विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव वाले एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सिर्फ चौथे भारतीय बल्‍लेबाज हैं।

टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग

रैंकखिलाड़ीटीमरेटिंग
1ईशान किशनभारत876
2अभिषेक शर्माभारत869
3साहिबजादा फरहानपाकिस्तान848
4फिल सॉल्टइंग्लैंड792
5पथुम निसांकाश्रीलंका751
6तिलक वर्माभारत747
7जोस बटलरइंग्लैंड716
8सूर्यकुमार यादवभारत708
9मिचेल मार्शऑस्ट्रेलिया706
10डेवाल्ड ब्रेविसदक्षिण अफ्रीका702
11ब्रायन बेनेटजिम्बाब्वे701
12टिम सिफर्टन्यूजीलैंड698
13ट्रैविस हेडऑस्ट्रेलिया679
14इब्राहिम जादरानअफगानिस्तान678
15शाई होपवेस्टइंडीज668
=15जैकब बेथेलइंग्लैंड668
17रहमानुल्लाह गुरबाजअफगानिस्तान662
18कामिल मिशाराश्रीलंका657
19रयान रिकेल्टनदक्षिण अफ्रीका641
20हैरी ब्रूकइंग्लैंड640

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

01 Jul 2026 05:50 pm

Published on:

01 Jul 2026 05:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा को पछाड़कर दुनिया के नंबर-1 बल्‍लेबाज बने ईशान किशन के लिए BCCI ने पोस्‍ट किया खास संदेश

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

2019 से इंग्लैंड के खिलाफ हर फॉर्मेट की बाइलेटरल सीरीज में अजेय है भारत, हर बार छुड़ाए अंग्रेजों के छक्के

Ind vs Eng bilateral series record
क्रिकेट

‘प्लेइंग-11 से बाहर बैठकर मैच देखना भी बड़ी बात है’, वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर बोले रविचंद्रन अश्विन

Vaibhav Sooryavanshi, Ravichandran Ashwin, India vs England T20, Vaibhav Sooryavanshi Debut News
क्रिकेट

विराट कोहली के भतीजे आर्यवीर कोहली को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने खरीदा, जानें कितने लाख की लगी बोली

DPL 2026 Auction
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर चेतेश्वर पुजारा बोले- शुरुआती 2-3 मैचों में नहीं मिलेगा मौका

Vaibhav Sooryavanshi, Cheteshwar Pujara, India vs England T20 2026, Vaibhav Sooryavanshi Debut
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा के पास आज बड़े माइलस्टोन को पार करने का मौका, हार्दिक और बटलर को पछाड़ बन सकते हैं सिक्सर किंग

Abhishek Sharma T20Is record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.