बता दें कि इस साल के आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्‍होंने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 146 के स्ट्राइक रेट से कुल 317 रन बनाए, जिसमें कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग प्रदर्शन, जिसके लिए उन्‍हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। वह टूर्नामेंट में संजू सैमसन के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अभिषेक शर्मा के बाद ईशान किशन अब विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव वाले एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सिर्फ चौथे भारतीय बल्‍लेबाज हैं।