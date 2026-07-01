ईशान किशन (फाइल फोटो सोर्स: EspncricInfo)
ICC Men's T20I Batting Rankings: ईशान किशन आईसीसी मेन्स T20I बैटिंग रैंकिंग में सात रेटिंग पॉइंट्स के अंतर से आगे बढ़ते हुए दुनिया के नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं। इस तरह करीब एक साल शीर्ष पर रहे अभिषेक शर्मा का राज खत्म हो गया है। 27 साल किशन की यह बढ़त उनकी लगातार अच्छी फॉर्म का नतीजा है। इस उपलब्धि के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ईशान को बधाई देते हुए एक स्पेशल पोस्ट किया है।
बीसीसीआई ने ईशान किशन की तस्वीर के साथ अपने एक्स अकाउंट पर की पोस्ट में लिखा, 'टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की जीत में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी मेन्स टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर रहने पर ईशान किशन को बधाई। क्रिकेट फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
बता दें कि इस साल के आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 146 के स्ट्राइक रेट से कुल 317 रन बनाए, जिसमें कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग प्रदर्शन, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। वह टूर्नामेंट में संजू सैमसन के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अभिषेक शर्मा के बाद ईशान किशन अब विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव वाले एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सिर्फ चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|रेटिंग
|1
|ईशान किशन
|भारत
|876
|2
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|869
|3
|साहिबजादा फरहान
|पाकिस्तान
|848
|4
|फिल सॉल्ट
|इंग्लैंड
|792
|5
|पथुम निसांका
|श्रीलंका
|751
|6
|तिलक वर्मा
|भारत
|747
|7
|जोस बटलर
|इंग्लैंड
|716
|8
|सूर्यकुमार यादव
|भारत
|708
|9
|मिचेल मार्श
|ऑस्ट्रेलिया
|706
|10
|डेवाल्ड ब्रेविस
|दक्षिण अफ्रीका
|702
|11
|ब्रायन बेनेट
|जिम्बाब्वे
|701
|12
|टिम सिफर्ट
|न्यूजीलैंड
|698
|13
|ट्रैविस हेड
|ऑस्ट्रेलिया
|679
|14
|इब्राहिम जादरान
|अफगानिस्तान
|678
|15
|शाई होप
|वेस्टइंडीज
|668
|=15
|जैकब बेथेल
|इंग्लैंड
|668
|17
|रहमानुल्लाह गुरबाज
|अफगानिस्तान
|662
|18
|कामिल मिशारा
|श्रीलंका
|657
|19
|रयान रिकेल्टन
|दक्षिण अफ्रीका
|641
|20
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड
|640
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