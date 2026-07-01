ENG W vs SA W 2nd Semi-Final: नैट साइवर-ब्रंट की वापसी से मजबूत हुई इंग्लैंड, क्या 5वीं बार पहुंच पाएगी फाइनल में

इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
England Women vs South Africa Women2nd Semi-Final: द केनिंग्टन ओवल में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही इंग्लैंड का मुकाबला गुरुवार को साउथ अफ्रीका से होगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी और रविवार को लॉर्ड्स में खेले जाने वाले फाइनल में छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। कप्तान नैट साइवर-ब्रंट की वापसी से पहले से ही मजबूत टीम और भी बेहतर हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या वह पांचवीं बार फाइनल में पहुंच पाएगी और 17 साल का खिताबी सूखा खत्म कर पाएगी।
बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने 2009 में विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। इसके बाद वह तीन बार 2012, 2014 और 2018 में फाइनल में पहुंची, लेकिन तीनों बार ही ऑस्ट्रेलिया ने उसका खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया। अगर, वह इस बार भी फाइनल में जगह बनाती है तो उसकी भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से ही होगी।
|वर्ष
|परिणाम
|फाइनल में प्रतिद्वंद्वी
|नतीजा
|2009
|चैंपियन
|न्यूजीलैंड
|इंग्लैंड ने जीत दर्ज की
|2012
|उपविजेता
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड हार गया
|2014
|उपविजेता
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड हार गया
|2018
|उपविजेता
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड हार गया
इंग्लैंड अपने सभी पांच ग्रुप मैच जीतकर एक परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ सेमीफाइनल में पहुंच रहा है। कप्तान नैट साइवर-ब्रंट की वापसी से पहले से ही मजबूत टीम और भी बेहतर हो गई है। उन्होंने टूर्नामेंट में 164, 186 और 219 के स्कोर बनाए हैं, जो उनकी बैटिंग लाइनअप की गहराई को दिखाता है।
इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत उनका टॉप ऑर्डर है, जिसे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली डैनी वायट-हॉज लीड कर रही हैं। इस अनुभवी ओपनर ने पांच इनिंग में 94 की एवरेज से 282 रन बनाए हैं। इसमें द ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 89 रन शामिल हैं, और उन्हें पहले ही तीन प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिल चुके हैं।
साइवर-ब्रंट का एमआरआई स्कैन पॉजिटिव आने के बाद पिंडली की चोट में काफी सुधार हुआ है। इंग्लैंड को तीन मैचों में पहली बार अपनी सबसे मजबूत इलेवन मिली है। उनकी मौजूदगी से एक और अच्छा सीम-बॉलिंग ऑप्शन भी मिलता है, जिससे टीम में बैलेंस वापस आता है। वहीं, एलिस कैप्सी मिडिल ऑर्डर में अग्रेसिव बैटिंग लेकर आई हैं, जिससे इंग्लैंड को तेजी से रन बनाने में मदद मिली है। इस बीच दुनिया की नंबर-1 स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन बीच के ओवरों में अपनी एक्यूरेसी से कमाल कर रही हैं।
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