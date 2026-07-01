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ENG W vs SA W 2nd Semi-Final: नैट साइवर-ब्रंट की वापसी से मजबूत हुई इंग्लैंड, क्या 5वीं बार पहुंच पाएगी फाइनल में

ENG W vs SA W 2nd Semi-Final: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्‍लैंड का सामना गुरुवार को साउथ अफ्रीका से होगा, जिसमें नैट साइवर-ब्रंट की वापसी हो रही है। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि अपने सभी मैच जीतने वाली इंग्लिश टीम क्या 5वीं बार फाइनल में पहुंच पाएगी 17 साल के खिताबी सूखे को खत्‍म कर पाएगी?
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भारत

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lokesh verma

Jul 01, 2026

ENG W vs SA W 2nd Semi-Final

इंग्‍लैंड की महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

England Women vs South Africa Women2nd Semi-Final: द केनिंग्टन ओवल में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही इंग्लैंड का मुकाबला गुरुवार को साउथ अफ्रीका से होगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी और रविवार को लॉर्ड्स में खेले जाने वाले फाइनल में छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। कप्‍तान नैट साइवर-ब्रंट की वापसी से पहले से ही मजबूत टीम और भी बेहतर हो गई है। अब सवाल ये है कि क्‍या वह पांचवीं बार फाइनल में पहुंच पाएगी और 17 साल का खिताबी सूखा खत्‍म कर पाएगी।

तीन बार सपना तोड़ चुकी है ऑस्‍ट्रेलिया

बता दें कि इंग्‍लैंड की टीम ने 2009 में विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप का खिताब न्‍यूजीलैंड को हराकर जीता था। इसके बाद वह तीन बार 2012, 2014 और 2018 में फाइनल में पहुंची, लेकिन तीनों बार ही ऑस्‍ट्रेलिया ने उसका खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया। अगर, वह इस बार भी फाइनल में जगह बनाती है तो उसकी भिड़ंत ऑस्‍ट्रेलिया से ही होगी।

विमेंस टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के फाइनल मुकाबले

वर्षपरिणामफाइनल में प्रतिद्वंद्वीनतीजा
2009चैंपियनन्यूजीलैंडइंग्लैंड ने जीत दर्ज की
2012उपविजेताऑस्ट्रेलियाइंग्लैंड हार गया
2014उपविजेताऑस्ट्रेलियाइंग्लैंड हार गया
2018उपविजेताऑस्ट्रेलियाइंग्लैंड हार गया

इंग्‍लैंड का परफेक्‍ट फाइव

इंग्लैंड अपने सभी पांच ग्रुप मैच जीतकर एक परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ सेमीफाइनल में पहुंच रहा है। कप्‍तान नैट साइवर-ब्रंट की वापसी से पहले से ही मजबूत टीम और भी बेहतर हो गई है। उन्होंने टूर्नामेंट में 164, 186 और 219 के स्कोर बनाए हैं, जो उनकी बैटिंग लाइनअप की गहराई को दिखाता है।

इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत टॉप ऑर्डर

इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत उनका टॉप ऑर्डर है, जिसे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली डैनी वायट-हॉज लीड कर रही हैं। इस अनुभवी ओपनर ने पांच इनिंग में 94 की एवरेज से 282 रन बनाए हैं। इसमें द ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 89 रन शामिल हैं, और उन्हें पहले ही तीन प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिल चुके हैं।

इंग्‍लैंड के सभी पक्ष मजबूत

साइवर-ब्रंट का एमआरआई स्कैन पॉजिटिव आने के बाद पिंडली की चोट में काफी सुधार हुआ है। इंग्लैंड को तीन मैचों में पहली बार अपनी सबसे मजबूत इलेवन मिली है। उनकी मौजूदगी से एक और अच्छा सीम-बॉलिंग ऑप्शन भी मिलता है, जिससे टीम में बैलेंस वापस आता है। वहीं, एलिस कैप्सी मिडिल ऑर्डर में अग्रेसिव बैटिंग लेकर आई हैं, जिससे इंग्लैंड को तेजी से रन बनाने में मदद मिली है। इस बीच दुनिया की नंबर-1 स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन बीच के ओवरों में अपनी एक्यूरेसी से कमाल कर रही हैं।

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Published on:

01 Jul 2026 07:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG W vs SA W 2nd Semi-Final: नैट साइवर-ब्रंट की वापसी से मजबूत हुई इंग्लैंड, क्या 5वीं बार पहुंच पाएगी फाइनल में

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