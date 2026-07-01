ENG W vs SA W 2nd Semi-Final: नैट साइवर-ब्रंट की वापसी से मजबूत हुई इंग्लैंड, क्या 5वीं बार पहुंच पाएगी फाइनल में

England Women vs South Africa Women2nd Semi-Final: द केनिंग्टन ओवल में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही इंग्लैंड का मुकाबला गुरुवार को साउथ अफ्रीका से होगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी और रविवार को लॉर्ड्स में खेले जाने वाले फाइनल में छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। कप्‍तान नैट साइवर-ब्रंट की वापसी से पहले से ही मजबूत टीम और भी बेहतर हो गई है। अब सवाल ये है कि क्‍या वह पांचवीं बार फाइनल में पहुंच पाएगी और 17 साल का खिताबी सूखा खत्‍म कर पाएगी।