Ind vs Eng: 2019 से इंग्लैंड के खिलाफ हर फॉर्मेट की बाइलेटरल सीरीज में अजेय है भारत, हर बार छुड़ाए अंग्रेजों के छक्के

India vs England bilateral series record: आयरलैंड के बाद भारतीय टीम अब इंग्‍लैंड के दौरे पर है। जहां उसे पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल और तीन मैचों वनडे अंतरराष्‍ट्रीय सीरीज खेलनी है। इस दौरे का आगाज बुधवार से डरहम स्थित चेस्‍टर-ले-स्‍ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर पहले टी20 मुकाबले से होने जा रहा है। इंग्‍लैंड के खिलाफ भारत 2019 से हर फॉर्मेट की बाइलेटरल सीरीज में अजेय रहा है। ऐसे में भारतीय फैंस को उम्‍मीद है कि श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इस अभियान को जारी रखेगी। वहीं, इंग्लिश टीम लगातार हार के सूखे को खत्‍म करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। इस मुकाबले से पहले एक नजर इन दोनों टीमों के रिकॉर्ड पर डालते हैं।