England vs India, 1st T20I: भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चेस्‍टर-ले-स्‍ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जा रहा है। भारत के कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। बतौर कप्‍तान पर यह मेरी दूसरी सीरीज है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, कल मौसम के हिसाब से ढलने के लिए प्रैक्टिस का एक सेशन किया। आयरलैंड सीरीज़ अब इतिहास है। यहां विकेट पर काफी अच्छी घास है। हम यहां तीन स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं।