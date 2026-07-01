Hardik Pandya trade deal: हार्दिक पंड्या की ट्रेडिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) समेत सात फ्रैंचाइजी ने पंड्या को ट्रेड करने में दिलचस्‍पी दिखाई है। लेकिन, इसी बीच मुंबई इंडियंस (MI) ने हार्दिक को लेकर किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ ट्रेडिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट में एमआई के प्रवक्‍ता के हवाले से कहा गया है कि फ्रैंचाइजी ने अभी समीक्षा शुरू की है। वे तभी निर्णय लेंगे, जब वे यह विश्लेषण कर लेंगे कि क्या गलत हुआ।