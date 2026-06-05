पवन कल्याण पर कमेंट कर फंसे प्रकाश राज, बंडला गणेश ने कहा- ‘तुम हो कौन? तमिल, तेलुगु या कन्नड़?’

पवन का नाम लिए बिना, प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अपने अकाउंट पर तेलुगु में एक व्यंग्यात्मक पोस्ट लिखा। जिसका इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है: "अगर आप कहते हैं कि आप आ रहे हैं, तो क्या हम मना करेंगे? जरूर आइए, सर… लेकिन आने से पहले, क्या आप अकेले आ रहे हैं? क्या आप किसी गठबंधन के साथ आ रहे हैं? या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? आने से पहले हमें यह बता दें। #justasking।" बता दें कि प्रक्शा राज का ये स्टेटमेंट उनके को-स्टार पर एक कटाक्ष था, जिसमें प्रकाश जानना चाहते थे कि क्या पवन अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी केंद्रीय पार्टी के साथ। जानकारी के लिए बता दें कि JSP ने TDP और BJP के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का चुनाव लड़ा था। हालांकि, एक्टर-पॉलिटिशियन पवन कल्याण ने उनकी टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।