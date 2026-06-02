‘तुम्हारे बाप की जागीर है क्या तेलंगाना’, कांग्रेस पर जमकर बरसे पवन कल्याण, दे डाली ये खुली चुनौती

पवन कल्याण ने कहा कि तेलंगाना भारत का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही उन लोगों पर पलटवार किया है जो उन्हें धमकी दे रहे थे कि तेलंगाना उनके पिता की निजी जागीर नहीं है। अपने जुबली हिल्स स्थित आवास के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन कल्याण ने कहा कि जब पुलिस ने कानून-व्यवस्था की संभावित समस्याओं का हवाला देते हुए जन सेना को बैठक आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।