ममता बनर्जी के धरने पर पहुंचे 5 MLA और 6 MP: पूर्व CM बोलीं– जिन्हें सहारा दिया वहीं गद्दारों के साथ मिल गए

Mamata_Banerjee Protest: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, TMC प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) एक बार फिर राजनीतिक टकराव के केंद्र में हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखे आरोपों के बीच उनका धरना सिर्फ विपक्ष पर हमला नहीं रहा, बल्कि पार्टी के भीतर सीमित समर्थन ने भी चर्चा को जन्म दिया है। 201 विधायकों के दावे के मुकाबले सिर्फ 6 सांसद और 5 विधायकों की मौजूदगी ने संगठनात्मक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं ममता ने चुनाव में धांधली, पुलिस पर धमकी और केंद्र सरकार पर भेदभाव जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।