…शिक्षा मंत्री नहीं बदला जाएगा, जो करना हो कर लो- नरेंद्र मोदी पर अरविंद केजरीवाल का हमला

CBSE OSM Row: केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया और बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली के लिए सेवाओं से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जांच समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। केंद्र की इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए है।