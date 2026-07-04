मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का 80 प्रतिशत कार्य पूरा : वैष्णव

अहमदाबाद. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत निर्माणाधीन अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा कर प्रोजेक्ट के प्रगति कार्यों की समीक्षा की। साथ ही इस प्रोजेक्ट में कार्यरत इंजीनियरों एवं निर्माण टीमों से संवाद किया। वैष्णव ने बुलेट ट्रेन स्टेशन भवन एवं उससे संबंधित आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद खंड में कॉरिडोर के कुछ सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें मौजूदा रेलवे लाइनों एवं फ्लाईओवरों के ऊपर अनेक क्रॉसिंग का निर्माण शामिल है।

उन्होंने अहमदाबाद के कालूपुर में पुनर्विकास कार्य के तहत बहुमंजिला स्टेशन भवन तथा रेलवे बुनियादी ढांचे की प्रगति का भी अवलोकन किया और अधिकारियों को प्रोजेक्ट को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए निर्माण कार्य की गति बनाए रखने के निर्देश दिए।

केंद्रीय मंत्री ने निर्माण स्थल पर कार्यरत इंजीनियरों एवं निर्माण टीमों से मुलाकात कर उनके कार्य, अनुभव एवं कुशलक्षेम की जानकारी ली तथा उनकी समर्पित भावना, प्रतिबद्धता और अथक परिश्रम की सराहना की।

उन्होंने निर्माण कार्य की निरंतर प्रगति के लिए टीमों की प्रशंसा करते हुए उन्हें सुरक्षा, गुणवत्ता तथा इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखते हुए कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन को एक पूर्णतः एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो बुलेट ट्रेन स्टेशन को पारंपरिक रेलवे स्टेशन, मेट्रो तथा शहर की बस सेवाओं से सहज रूप से जोड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि स्टेशन की डिजाइन अहमदाबाद की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक 'पतंग' से प्रेरित है, जिसमें शहर की सांस्कृतिक विरासत और विश्वस्तरीय रेलवे का बुनियादी ढांचे का उत्कृष्ट समन्वय किया गया है।