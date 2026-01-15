मुंबई आतंकी हमले की तरह भारत की समुद्री सीमा में घुसे 9 पाकिस्तानी दबोचे, मछुआरे या जासूसी के मोहरे ?

Pakistani Fishing Boat: भारतीय कोस्ट गार्ड (ICG) ने एक बार फिर अरब सागर में मछली पकड़ने वाली एक संदिग्ध पाकिस्तानी अल मदीना नाव (Al-Madina Interception) को पकड़ा है। यह नाव भारतीय समुद्री सीमा (IMBL) का उल्लंघन कर अंदर घुस आई थी। जब सुरक्षाबलों ने इसे रुकने का इशारा किया, तो नाव ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद समुद्र के बीचों-बीच काफी दूर तक पीछा करने के बाद इसे कब्जे में लिया गया। नाव पर सवार 9 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। कोस्ट गार्ड के जहाजों और विमानों (Indian Coast Guard Operation) ने गश्त के दौरान इस संदिग्ध नाव की हलचल देखी। भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से मौजूद इस नाव को जब रुकने की चेतावनी दी गई, तो उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पाकिस्तानी सीमा की ओर भागने लगी। सुरक्षाबलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाव को चारों तरफ से घेरा और अंततः उसे रुकने पर मजबूर कर दिया (Pakistani Boat Caught 2026)।