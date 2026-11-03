रहस्यमयी मौत, भूतिया घटनाएं और अनसुलझे सवाल, वापस लौट रही है ‘भय’ की डरावनी दुनिया, करण टैकर ने की पुष्टि!

दूसरे सीजन को लेकर करण टैकर ने कहा कि पहले सीजन को मिली सफलता पूरी टीम के लिए उत्साहजनक रही है। आज के समय में दर्शकों का ध्यान खींचना आसान नहीं है, ऐसे में किसी शो का दर्शकों पर गहरा असर छोड़ना और उनकी दिलचस्पी बनाए रखना बड़ी उपलब्धि है। एक्टर के अनुसार, सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स और रेटिंग मिली है। दूसरे सीजन का बनना इस बात का इशारा है कि पहले सीजन के लिए टीम ने जो मेहनत की थी, वो सक्सेस रही। बता दें, करण ने ये भी कहा कि उन्हें ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना पसंद है, जो एक अभिनेता के तौर पर उन्हें कुछ नया करने का मौका देती हैं।