उमर अब्दुल्ला ने काजी तौकीर के ‘बिग बॉस 20’ में होने पर दिया रिएक्शन, बोले- सलमान ने उन्हें टोका भी था

Omar Abdullah Support Qazi Touqeer: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) इन दिनों न सिर्फ राज्य की राजनीति बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में हैं। उस समय हर किसी को हैरान रह गया जब उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार और मशहूर टेलीविजन एंकर निधि राजदान (Nidhi Razdan) के साथ शादी की खबर दी। निधि राजदान संग बंधन में बंधने के बाद चर्चाओं में बने उमर अब्दुल्ला का अब एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह बिग बॉस 20 में नजर आ रहे हैं कश्मीरी गायक काजी तौकीर को लेकर बात कर रहे है। उन्होंने काजी को अपना खुला समर्थन दिया और उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वह उनके लिए वोट भी करेंगे।