लव गिल ने अपनी शादी को लेकर की बात, खुद को बताया शर्मीली लड़की, बोलीं- मैं रिलेशनशिप में बड़ी फट्टू हूं

Love Gill On Marriage and Future Husband: रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच आपसी बातचीत और उनके दिल के राज अक्सर कैमरे में कैद हो जाते हैं। इन दिनों शो के अंदर अपने बयानों और बेबाक अंदाज से सुर्खियों में रहने वाली कंटेस्टेंट लव गिल (Love Gill) का एक नया रूप देखने को मिला है। शो से एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें घर के अंदर एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान लव गिल ने अपनी शादी, अपने सपनों के राजकुमार और रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं।