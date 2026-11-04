4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

दीया मिर्जा विवाद के बीच सोनी राजदान ने दिया पटाखों पर बयान, बोलीं- यह ‘एंटी-नेशनल’ है

Soni Razdan Post: दीया मिर्जा के जागरूकता वीडियो को लेकर मचे घमासान के बीच अभिनेत्री सोनी राजदान ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को नजरअंदाज करना 'एंटी-नेशनल' है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 4 Nov 2026, 11:32 AM IST

Soni Razdan On air pollution angry Bursting Cracker On Diwali said anti national amid dia mirza dispute

सोनी राजदान ने एयर पॉल्यूशन पर दिया बयान (Photo Source- Instagram/@sonirazdan)

Soni Razdan On Air Pollution: अभिनेत्री दीया मिर्जा के पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) दिवाली वाले जागरूकता वीडियो को लेकर मचे घमासान के बीच अब वरिष्ठ अभिनेत्री सोनी राजदान (Soni Razdan) भी खुलकर सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर बेबाक अंदाज में अपनी राय रखने वाली सोनी राजदान ने त्योहारी सीजन में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) और उससे छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को लेकर एक तीखा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस त्योहारी मौसम में पटाखों से दूरी बनाना पूरी तरह से सही है और पर्यावरण व बच्चों की भलाई की अनदेखी करना 'एंटी-हेल्थ' के साथ-साथ 'एंटी-नेशनल' भी है।

सोनी राजदान ने पटाखों पर तीखा हमला बोला

सोनी राजदान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इस बार पटाखा-मुक्त दिवाली मनाएं। उन्होंने लिखा कि किसी भी छोटे बच्चे के माता-पिता से पूछिए, वह आपको बताएंगे कि वायु प्रदूषण के कारण उनके बच्चों को किस कदर सांस लेने में परेशानी और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वह अपने स्कूल के कितने ही दिन मिस कर देते हैं।

सोनी राजदान ने अपनी पोस्ट में लिखा, "तो अगर आप मुझसे यह कहते हैं कि ऐसे हालातों में इस दिवाली एक भी पटाखा फोड़ना बिल्कुल ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगी कि यह मुझे एंटी-लाइफ, एंटी-हेल्थ और हां... एंटी-नेशनल लगता है। स्वास्थ्य एक ऐसी पसंद है जिसे हम अपने और अपने बच्चों के लिए चुनते हैं। आइए हम सब मिलकर सही चुनाव करें।" उनकी इस पोस्ट को जोया अख्तर सहित कई जाने-माने सेलिब्रिटीज ने लाइक किया, लेकिन संभावित विवाद से बचने के लिए उन्होंने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा था।

दीया मिर्जा के वीडियो विवाद और बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सोनी राजदान का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अभिनेत्री दीया मिर्जा का बीएमसी (BMC) के लिए बनाया गया दिवाली जागरूकता वीडियो भारी विवादों के घेरे में आ गया था। बीएमसी के इस पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट (PSA) कैंपेन में दीया ने लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न जलाने और प्रदूषण-मुक्त दिवाली मनाने की अपील की थी।

इस अभियान में माधुरी दीक्षित सहित कई अन्य हस्तियां भी शामिल थीं, लेकिन केवल दीया मिर्जा के वीडियो पर कुछ राजनीतिक नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मुंबई की नेता रितु तावड़े सहित बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद नगर निगम ने दबाव में आकर वह वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया था।

हालांकि, इस मामले ने तब एक नया मोड़ लिया जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के इस कदम पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और डॉ. नीला गोखले की बेंच ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर असंतोष जताते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि भारत एक सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) देश है। साथ ही, अदालत ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वह दीया मिर्जा के उस डिलीट किए गए वीडियो को तुरंत दोबारा रिस्टोर (रिअपलोड) करे। एक तरफ जहां त्योहारों के नाम पर प्रदूषण और परंपरा की बहस तेज है, वहीं फिल्मी हस्तियों का यह रुख समाज में एक नई चेतना जगाने का काम कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

4 Nov 2026, 11:32 AM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दीया मिर्जा विवाद के बीच सोनी राजदान ने दिया पटाखों पर बयान, बोलीं- यह ‘एंटी-नेशनल’ है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ पार तो पहले दिन के कलेक्शन प्रेडिक्शन के मामले में कहां हैं 4000 करोड़ी ‘रामायण’? जानें फिल्म के बारे में सबकुछ

Ramayana Part 1 Advance Booking
बॉलीवुड

‘शादी के दिन बॉडी-शेमिंग का शिकार हुई थी’, अभिनेत्री आयशा रजा मिश्रा ने किया खुलासा, कैटरीना- ऐश्वर्या पर भी की बात

Ayesha Raza Mishra reveals Body Shaming on her wedding day she talks about Katrina and Aishwarya
बॉलीवुड

‘फिल्म बनाने में दिल, मेहनत और जुनून सब लगा दिया’, ‘रामायण’ के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हुए भावुक, मुंबई में हुई स्क्रीनिंग

Ramayana Part 1 Release
बॉलीवुड

Ramayana First Review: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का पहला रिव्यू आया सामने, आशीष चंचलानी ने बताया कब आया रोना?

Ramayana First Review in hindi Ashish Chanchlani post Ranbir Kapoor Yash Sai Pallavi Starrer film Blockbuster
बॉलीवुड

सुनील लहरी ने ‘रामायण’ पर दिया बयान, म्यूजिक पर जताई नाराजगी, बोले- संगीत होता है एक रीढ़ की हड्डी

Sunil Lehri Disappointed Ramayana music tv laxman praised makers before ranbir kapoor film release
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.