दीया मिर्जा विवाद के बीच सोनी राजदान ने दिया पटाखों पर बयान, बोलीं- यह ‘एंटी-नेशनल’ है

Soni Razdan On Air Pollution: अभिनेत्री दीया मिर्जा के पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) दिवाली वाले जागरूकता वीडियो को लेकर मचे घमासान के बीच अब वरिष्ठ अभिनेत्री सोनी राजदान (Soni Razdan) भी खुलकर सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर बेबाक अंदाज में अपनी राय रखने वाली सोनी राजदान ने त्योहारी सीजन में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) और उससे छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को लेकर एक तीखा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस त्योहारी मौसम में पटाखों से दूरी बनाना पूरी तरह से सही है और पर्यावरण व बच्चों की भलाई की अनदेखी करना 'एंटी-हेल्थ' के साथ-साथ 'एंटी-नेशनल' भी है।