NCP में घमासान: पार्थ और जय पवार के बीच दरार पैदा करने की कोशिश में भाजपा! शरद गुट का बड़ा आरोप

इस बीच, मंगलवार रात मुंबई स्थित देवगिरी बंगले पर एनसीपी के विधायकों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के करीब 30 विधायक शामिल हुए। बैठक के दौरान विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी सत्ता में होने के बावजूद उनके क्षेत्र के काम नहीं हो पा रहे हैं। कुछ विधायकों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से काम नहीं होने की शिकायत भी की। इसके अलावा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रहे कथित विवाद को लेकर भी विधायकों ने चिंता जताई। सत्ता में भागीदारी के बावजूद काम नहीं होने और संगठन में संवाद की कमी का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया।