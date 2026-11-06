दिल्ली कोर्ट ने CM रेखा गुप्ता के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज की, अधिकारियों की तुलना हनुमान से की थी

मामला 23 सितंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा है। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। इसी दौरान मुख्यमंत्री की ओर से सरकारी अधिकारियों को लेकर की गई एक कथित टिप्पणी चर्चा में आई। आरोप है कि रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की भूमिका का जिक्र करते हुए उनकी तुलना भगवान हनुमान से की थी। उनकी इस कथित टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताते हुए शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा ने अदालत का रुख किया।