दिवाली पर दिल्ली मेट्रो के समय में बदलाव, रात 11 बजे की जगह 10 बजे चलेगी आखिरी ट्रेन

दिवाली के दिन कुछ मेट्रो लाइनों पर सुबह की सेवा भी सामान्य रविवार के मुकाबले एक घंटे पहले शुरू होगी। पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर रविवार को सामान्य तौर पर सुबह 7 बजे शुरू होने वाली सेवा अब सुबह 6 बजे से शुरू होगी। पिंक लाइन पर मजलिस पार्क-मजलिस पार्क/शिव विहार, मैजेंटा लाइन पर बॉटनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और मजलिस पार्क-दीपाली चौक तथा ग्रे लाइन पर द्वारका सेक्टर-21/द्वारका-ककरोला-धांसा बस स्टैंड से संबंधित टर्मिनल सेवाओं के समय में यह बदलाव किया गया है। DMRC ने बताया कि यह व्यवस्था दिवाली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा और त्योहार के दौरान होने वाले आयोजनों को ध्यान में रखते हुए की गई है।