6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

‘सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा?’ दिग्विजय सिंह के बयान से गरमाई सियासत

Digvijaya Singh Statement: दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने वोट चोरी और चंदा चोरी को पार्टी के बड़े मुद्दे बताते हुए सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का जिक्र किया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Updated: 6 Nov 2026, 4:20 PM IST

Supreme Court News

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। (फोटो सोर्स-ANI)

Supreme Court News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिस पर सियासत गरमा सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनकी बात नहीं सुनेगा तो देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? दिग्विजय सिंह ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होना जरूरी है। उन्होंने वोट चोरी और चंदा चोरी को कांग्रेस के दो बड़े मुद्दे बताते हुए इन पर अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही।

दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका बेहद अहम है। चुनाव कराने वाली संस्था का निष्पक्ष होना जरूरी है, लेकिन अब वोटर रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग ने अपने हाथों में ले ली है। कांग्रेस इस तरह की व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती।

वोट चोरी और चंदा चोरी पर कांग्रेस का जोर

दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सामने फिलहाल दो बड़े मुद्दे हैं। पहला वोट चोरी और दूसरा चंदा चोरी। पार्टी इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। उन्होंने बताया कि इन्हीं विषयों को लेकर सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है।

कांग्रेस नेता का कहना है कि चुनाव में वोट की अहमियत सबसे ज्यादा है। अगर वोटर रजिस्ट्रेशन और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं तो उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसी तरह राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर भी पारदर्शिता जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी जताई नाराजगी

दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर अदालत उनकी बात ही नहीं सुनेगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? उनके इस बयान से साफ है कि कांग्रेस चुनाव आयोग के साथ-साथ न्यायपालिका के सामने भी अपनी चिंताएं रखना चाहती है।

उन्होंने एक बार फिर निष्पक्ष चुनाव आयोग को स्वस्थ लोकतंत्र की जरूरत बताया। दिग्विजय सिंह के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है।

कांग्रेस नेता के इस बयान से चुनाव आयोग की भूमिका, वोटर रजिस्ट्रेशन और राजनीतिक चंदे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर कांग्रेस और सत्तापक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.