Delhi SIR: बीजेपी बूथ एजेंट चंद्र शेखर नैनवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत, 36 फर्जी फॉर्म-7 भरने का आरोप

दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए कथित तौर पर फर्जी आवेदन जमा करने का मामला सामने आया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) अजय कुमार के मुताबिक, जांच में 37 में से 36 फॉर्म-7 फर्जी पाए गए हैं। इस मामले में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने शुक्रवार को बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट (BLA) चंद्रशेखर नैनवाल के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत केस दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दी है।