दिल्ली के प्रदूषण पर AISA अध्यक्ष ने सरकार को घेरा, बोलीं- ‘अच्छी हवा के आंकड़े दिखाकर डेटा से छेड़छाड़’

AISA अध्यक्ष ने अक्टूबर महीने को लेकर किए जा रहे दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस साल अक्टूबर को पिछले एक दशक का सबसे साफ महीना बता रही है, लेकिन इस दौरान हुई भारी बारिश का जिक्र नहीं किया जा रहा। नेहा बोरा के मुताबिक, अक्टूबर में हुई बारिश के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व और पार्टिकुलेट मैटर नीचे बैठ गए, जिससे कुछ समय के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाई दिया। उनका कहना था कि बारिश के दौरान हवा साफ होने को केवल सरकारी नीतियों या प्रदूषण नियंत्रण के परिणाम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।