दिल्ली में कई घंटों तक मलबे में तलाशते रहे जिंदगी, आखिर मिला बिहार के पंकज का शव; तीसरी मौत से पसरा सन्नाटा

दिल्ली में इमारत गिरने के बाद मलबे से घायलों को निकालते बचावकर्मी। (फाइल फोटो-ANI)
Delhi Building Accident:पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में इमारत गिरने के हादसे ने तीन परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया है। मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे बचाव दल को शनिवार को एक और शव मिला। दिवाली पर घर में खुशियों के दीप जलने की तैयारी थी, लेकिन बिहार के एक परिवार के लिए त्योहार से पहले ही दुखों का अंधेरा छा गया। मृतक की पहचान बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले 40 वर्षीय पंकज शर्मा के रूप में हुई है। उनका शव मिलने के साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है।
हादसे के बाद से ही पुलिस और बचाव दल की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी थीं। इस दौरान बचावकर्मियों को मलबे के नीचे एक और व्यक्ति के दबे होने का पता चला। इसके बाद टीम ने सावधानी से मलबा हटाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद पंकज का शव बाहर निकाला गया। उनकी पहचान बिहार के खगड़िया जिले के हनुमान नगर गांव के निवासी के रूप में हुई।
पुलिस के मुताबिक, इमारत गिरने के बाद से अब तक पांच लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। इनमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल अवस्था में मिले थे। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
इस हादसे में पहले दो लोगों की मौत के बाद से ही बचाव दल लगातार मलबे में लोगों की तलाश कर रहा था। शनिवार को तीसरा शव मिलने से मृतकों की संख्या बढ़ गई। पंकज के परिवार के लिए यह खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। बिहार के खगड़िया जिले के एक गांव से दिल्ली आए पंकज की मौत ने उनके परिजनों को गहरे दुख में डाल दिया है।
हादसे वाली जगह पर पुलिस और बचाव दल की टीमें लगातार काम कर रही हैं। मलबे को हटाने में खास सावधानी बरती जा रही है, ताकि किसी के दबे होने पर उसे नुकसान पहुंचाए बिना बाहर निकाला जा सके। इमारत के गिरे हुए हिस्सों और आसपास जमा मलबे की भी जांच की जा रही है।
तीसरा शव मिलने के बाद बचाव अभियान और अहम हो गया है। टीमों की कोशिश है कि मलबे में किसी के दबे होने की आशंका को पूरी तरह दूर किया जाए। इसके लिए एक-एक हिस्से को हटाकर तलाश की जा रही है। हादसे के बाद से इलाके में शोक का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़