दिल्ली में कई घंटों तक मलबे में तलाशते रहे जिंदगी, आखिर मिला बिहार के पंकज का शव; तीसरी मौत से पसरा सन्नाटा

Delhi Building Accident:पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में इमारत गिरने के हादसे ने तीन परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया है। मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे बचाव दल को शनिवार को एक और शव मिला। दिवाली पर घर में खुशियों के दीप जलने की तैयारी थी, लेकिन बिहार के एक परिवार के लिए त्योहार से पहले ही दुखों का अंधेरा छा गया। मृतक की पहचान बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले 40 वर्षीय पंकज शर्मा के रूप में हुई है। उनका शव मिलने के साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है।