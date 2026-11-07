‘खुद आलोचना नहीं सह सकते तो दूसरों पर निशाना क्यों?’ रेखा गुप्ता के मानहानि केस पर AAP का पलटवार

AAP vs BJP: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी के बीच मानहानि का मामला अब सियासी टकराव का रूप लेता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद AAP ने भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि जब भाजपा के नेता दूसरों पर टिप्पणी करते हैं तो उन्हें परेशानी नहीं होती, लेकिन जब उनके मुख्यमंत्री को लेकर कोई पोस्ट किया जाता है तो मामला अदालत तक पहुंच जाता है।