PM नरेंद्र मोदी को लेकर अभिजीत दीपके ने की टिप्पणी, ट्रंप की मांगों के आगे झुकने का लगाया आरोप

दीपके ने SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लेकर सरकार के रुख पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को कभी पाकिस्तान समर्थित, कभी अमेरिका समर्थित और कभी अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से फंडेड बताया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं कि सरकार अपने ही देश के युवाओं के खिलाफ ‘युद्ध’ कर रही है। दीपके ने कहा कि सरकार में बदलाव का रास्ता केवल चुनावी व्यवस्था के जरिए निकलता है और युवाओं के लोकतांत्रिक विरोध को इस तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।