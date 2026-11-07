राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर नितिन नबीन के बयान से सियासी घमासान, BJP और विपक्ष आमने-सामने

Nitin Nabin Statement: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर दिए गए बयान पर शनिवार को सियासी घमासान छिड़ गया। IANS को दिए एक विशेष इंटरव्यू में नबीन ने दोनों नेताओं पर परिवार केंद्रित राजनीति करने और कथित तौर पर देश में अशांति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर तीखे हमले किए।