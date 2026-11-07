7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर नितिन नबीन के बयान से सियासी घमासान, BJP और विपक्ष आमने-सामने

Nitin Nabin: BJP अध्यक्ष नितिन नबीन के राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर परिवारवाद और राजनीति को लेकर दिए बयान के बाद BJP और विपक्षी दलों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Updated: 7 Nov 2026, 6:07 PM IST

Nitin Nabin Rahul

नितिन नबीन के बयान से सियासी घमासान, फोटो सोर्स- ANI

Nitin Nabin Statement: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर दिए गए बयान पर शनिवार को सियासी घमासान छिड़ गया। IANS को दिए एक विशेष इंटरव्यू में नबीन ने दोनों नेताओं पर परिवार केंद्रित राजनीति करने और कथित तौर पर देश में अशांति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर तीखे हमले किए।

BJP ने नबीन के बयान का किया समर्थन

बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने नितिन नबीन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीति को लेकर बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं की राजनीति अपने-अपने परिवारों तक सीमित है और वे परिवार के हितों से आगे नहीं सोचते।

बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध और ड्रग्स तस्करी पर सख्ती, CM सुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को दी खुली छूट

ये भी पढ़ें
Suvendu Adhikari

पश्चिम बंगाल के मंत्री तपस रॉय ने भी नबीन के बयान का समर्थन किया। उन्होंने इस मुद्दे को विकास और शासन से जोड़ते हुए राज्य की पिछली सरकारों पर निशाना साधा। रॉय ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 50 वर्षों में कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस की सरकारों ने रोजगार पैदा करने तथा पर्याप्त औद्योगिक और बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए जरूरी काम नहीं किया।

कांग्रेस ने किया राहुल गांधी और गांधी परिवार का बचाव

कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े ने नितिन नबीन की राहुल गांधी और गांधी परिवार पर की गई आलोचना को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के अमरावती में उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा निजी हितों से ऊपर देश को रखा है। वानखड़े ने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी देश के हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

अखिलेश यादव के समर्थन में उतरे सपा सांसद

समाजवादी पार्टी सांसद रामाशंकर राजभर ने सनातन और ‘टोपी’ से जुड़ी राजनीति को लेकर नितिन नबीन की टिप्पणियों पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अखिलेश यादव की PDA (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) की राजनीति से परेशान है। राजभर ने धार्मिक प्रथाओं और इटावा में बन रहे मंदिर का भी जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा।

SBSP विधायक ने नबीन के विकास संबंधी बयान का किया समर्थन

वहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक बेदी राम ने नितिन नबीन की विकास से जुड़ी टिप्पणियों का स्वागत किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विस्तार को जरूरी बताते हुए सड़कों, एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और ग्रामीण सड़कों के निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य और देश की प्रगति के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा बेहद जरूरी है।

राजीव गांधी फाउंडेशन और विदेशी फंडिंग पर भी नबीन ने उठाए सवाल

नितिन नबीन ने अपने इंटरव्यू में राजीव गांधी फाउंडेशन की विदेशी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी पर कथित तौर पर ‘विदेशी टूलकिट’ के जरिए देश में अशांति पैदा करने की कोशिशों का आरोप लगाया। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता के लोकतांत्रिक संस्थानों और संसदीय परंपराओं के प्रति रुख पर भी सवाल उठाए। उनके इन बयानों के बाद बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.