7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोलकाता

बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध और ड्रग्स तस्करी पर सख्ती, CM सुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को दी खुली छूट

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध और ड्रग्स तस्करी पर सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट दी है। उन्होंने पुलिस पर हमले और थानों में तोड़फोड़ करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोलकाता

image

Imran Ansari

Updated: 7 Nov 2026, 5:16 PM IST

Suvendu Adhikari

महिलाओं के खिलाफ अपराध और ड्रग्स तस्करी पर सख्ती, फोटो सोर्स- ANI

Crimes Against Women: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की खुली छूट दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन दोनों मामलों में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ बिना किसी देरी के उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस को बंगाल को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए भी सख्ती से काम करने का निर्देश दिया।

पुलिस पर हमला और थानों में तोड़फोड़ पर भी सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों पर हमले और पुलिस थानों या चौकियों में तोड़फोड़ को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। अधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की भरपाई ब्याज समेत कराई जाएगी। उन्होंने साफ किया कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की बड़ी आबादी, भौगोलिक विविधता और अलग-अलग भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने पुलिस बल को आधुनिक बनाने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए असम के एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के साथ समझौता किया गया है। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस में हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी

सुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पिछली सरकार के दौरान पुलिस भर्ती प्रक्रिया प्रभावित रही, लेकिन उनकी सरकार ने करीब 11 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में अभी भी करीब 46 हजार पद खाली हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि भर्ती अभियान में 6,345 महिला पुलिसकर्मियों और करीब 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति भी शामिल है। आने वाले महीनों में पुलिस विभाग में और भर्तियां की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती की अगली प्रक्रिया दिसंबर-जनवरी में शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य पुलिस बल को मजबूत करने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.