बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध और ड्रग्स तस्करी पर सख्ती, CM सुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को दी खुली छूट

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की बड़ी आबादी, भौगोलिक विविधता और अलग-अलग भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने पुलिस बल को आधुनिक बनाने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए असम के एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के साथ समझौता किया गया है। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।