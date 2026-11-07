पुलिस पर हाथ उठाया तो सीधे जेल भेजे जाएंगे! सीएम सुवेंदु की दो टूक, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सरकार भी लड़ेगी केस

Police Attack: पश्चिम बंगाल में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर किसी ने पुलिस पर हाथ उठाया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे लोगों को जेल भेजने के साथ ही अदालत से सजा दिलाने के लिए सरकार भी पूरी ताकत लगाएगी।