7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोलकाता

‘बुलडोजर चलाने की हिम्मत है तो रात 3 बजे गुंडों की टोली लेकर क्यों आते हो?’ ममता बनर्जी ने पूछा तीखा सवाल

Mamata Banerjee Statement: ममता बनर्जी ने काली पूजा के आयोजन में कथित बाधा डालने वालों पर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि बुलडोजर चलाने की हिम्मत है तो रात 3 बजे लोगों की टोली लेकर क्यों आते हैं?
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोलकाता

image

Imran Sheikh

Updated: 7 Nov 2026, 2:07 PM IST

Kolkata Kali Puja

काली पूजा के आयोजन को लेकर बयान देतीं ममता बनर्जी। (फाइल फोटो-ANI)

Kolkata Kali Puja: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काली पूजा के आयोजन में कथित तौर पर बाधा डालने पहुंचे लोगों को लेकर तीखी नाराजगी जताई है। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी में बुलडोजर चलाने की हिम्मत है तो फिर रात 2-3 बजे गुंडों की टोली लेकर आने की क्या जरूरत है? ममता ने आरोप लगाया कि कुछ लोग देर रात पहुंचकर माहौल बिगाड़ने और पार्टी के काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं।

रात के अंधेरे में लोगों की टोली लेकर आने पर सवाल

ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग रात 2 या 3 बजे अचानक वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ लोगों का एक पूरा समूह होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी को अपनी ताकत दिखानी है तो वह सामने आकर ऐसा क्यों नहीं करता? रात के अंधेरे में लोगों की भीड़ लेकर पहुंचने का क्या मतलब है?

उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतों से इलाके में डर का माहौल बन रहा है। ममता के मुताबिक, काली पूजा के आयोजन के दौरान इस तरह पहुंचना और लोगों को परेशान करना गलत है। उन्होंने इसे खुलेआम गुंडागर्दी बताते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है।

पार्टी के काम में दखल देने का लगाया आरोप

ममता ने कहा कि वहां पार्टी से जुड़े काम किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर पहुंचकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि किसी को भी इस तरह दूसरों के काम में बाधा डालने का अधिकार किसने दिया है?

उनके बयान में काली पूजा के आयोजन और पार्टी के काम में दखल देने की बात प्रमुखता से सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई कार्रवाई करनी है तो वह सामने आकर करे, न कि रात के समय लोगों की टोली लेकर पहुंचे।

बुलडोजर का जिक्र कर विरोधियों को घेरा

मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने बुलडोजर का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। उनका सवाल था कि बुलडोजर चलाने का साहस है तो फिर आधी रात को इस तरह लोगों को लेकर आने की जरूरत क्यों पड़ती है?

ममता का यह बयान पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच आया है। काली पूजा के आयोजन का जिक्र करते हुए उन्होंने विरोधियों के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए हैं।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.