‘बुलडोजर चलाने की हिम्मत है तो रात 3 बजे गुंडों की टोली लेकर क्यों आते हो?’ ममता बनर्जी ने पूछा तीखा सवाल

Kolkata Kali Puja: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काली पूजा के आयोजन में कथित तौर पर बाधा डालने पहुंचे लोगों को लेकर तीखी नाराजगी जताई है। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी में बुलडोजर चलाने की हिम्मत है तो फिर रात 2-3 बजे गुंडों की टोली लेकर आने की क्या जरूरत है? ममता ने आरोप लगाया कि कुछ लोग देर रात पहुंचकर माहौल बिगाड़ने और पार्टी के काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं।