बंगाल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाएगी BJP सरकार, 4 लाख किसानों को बिजली सब्सिडी देने का ऐलान

सरकार की योजना है कि उद्योगों को जमीन मिलने के बाद तीन साल के भीतर उत्पादन शुरू करना होगा। अगर तय समय में फैक्ट्री का काम शुरू नहीं होता है तो जमीन का आवंटन रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, उद्योगों को दी गई जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए नहीं किया जा सकेगा।