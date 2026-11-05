Critical Minerals Explained: Lithium और Nickel क्या हैं, इन पर भारत की निर्भरता क्यों है और नई सरकारी योजना क्या बदलेगी?

इसके लिए भारत ने भी पहल शुरू कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। इसका नाम ‘महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत सहायता योजना’ (Critical Mineral Processing Scheme) रखा गया, जो कि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत देश में लिथियम और निकेल के प्रसंस्करण के लिए चार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।