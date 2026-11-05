दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 7 लोगों की गई थी जान

Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 6 सितंबर को हुई इस इमारत के ढहने की घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। चार्जशीट में हरि राम गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, सनोज कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी को आरोपी बनाया गया है। घटना के बाद साउथ कैंपस थाने में FIR दर्ज की गई थी।