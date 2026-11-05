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दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 7 लोगों की गई थी जान

दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 6 सितंबर को हुए हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी। आरोपियों पर BNS की कई धाराएं लगाई गई हैं।
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भारत

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Anurag Animesh

Updated: 5 Nov 2026, 4:48 PM IST

Satya Niketan news

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल(फोटो-IANS)

Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 6 सितंबर को हुई इस इमारत के ढहने की घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। चार्जशीट में हरि राम गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, सनोज कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी को आरोपी बनाया गया है। घटना के बाद साउथ कैंपस थाने में FIR दर्ज की गई थी।

आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराएं


दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में BNS की धारा 105 लगाई है, जो गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। इसके अलावा धारा 125(a) भी लगाई गई है, जो मानव जीवन को खतरे में डालने वाले जल्दबाजी या लापरवाही भरे कृत्यों से जुड़ी है। पुलिस ने सभी आरोपियों की साझा मंशा से जुड़े आरोप के तहत धारा 3(5) और इमारत की मरम्मत या निर्माण के दौरान लापरवाही से संबंधित धारा 290 भी शामिल की है।

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चोट पहुंचाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप


चार्जशीट में BNS की धारा 115(2) भी लगाई गई है, जो जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है। इसके साथ ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उससे आर्थिक हानि होने से जुड़ी धाराएं 324(2) और 324(4) भी शामिल की गई हैं। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ इमारत से जुड़े काम में कथित लापरवाही और उससे हुए नुकसान को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया अदालत में चलेगी।

6 सितंबर को ढह गई थी इमारत, सात लोगों की हुई थी मौत


सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को एक इमारत ढह गई थी। हादसे में सात लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब इस मामले में छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि, आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई के बाद ही होगा।

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5 Nov 2026, 4:48 PM IST

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