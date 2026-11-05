गोवा में SIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, वोटर लिस्ट से हटाए गए 6 लोगों के नाम 10 दिन में जोड़ने का निर्देश

चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील गौरिश अग्नि ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के आदेश पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? अगर चुनाव आयोग को राहत चाहिए तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है।