सेना प्रमुख का ऑफर, कार्यवाहक राष्ट्रपति का इनकार और तख्तापलट की आशंका में डूब गई थी मोरारजी सरकार

अगले दिन यानी 1 मई 1977 को, जॉर्ज फर्नांडीस अपने राजनीतिक सचिव रवि नायर सहित 200-300 समाजवादी युवाओं को लेकर सड़क पर उतरे राष्ट्रपति भवन तक मार्च करते हुए जत्ती के इस्तीफे की मांग की। बताया जाता है कि जनता सरकार ने जत्ती को सख्त चेतावनी दी। इमरजेंसी के दौरान पारित किए गए विवादास्पद 42वें संविधान संशोधन का हवाला दिया, जिसमें यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी। आखिरकार, जत्ती को झुकना पड़ा। उस रात, उन्होंने नौ राज्य विधानसभाओं को भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। देसाई सरकार ने इन राज्यों में 11 जून 1977 को नए चुनाव कराने की घोषणा की। इनमें से सात राज्यों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार और ओडिशा में जनता पार्टी सत्ता में आई। पश्चिम बंगाल और पंजाब में दो गैर-कांग्रेसी दलों CPI(M) और अकाली दल ने जीत हासिल की। जबकि कांग्रेस को हर जगह करारी हार का सामना करना पड़ा।