चारधाम यात्रा पर गया परिवार हादसे में बिखरा, मां-पिता और बेटी की मौत, पड़ोसी ने हालचाल पूछा तो पुलिस ने सुनाई दुखद खबर

अशोक पटेल सूरत में वकालत करते थे। उनकी बेटी रुतिका ने बीसीए तक पढ़ाई की थी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। बेटा वेदांत 12वीं विज्ञान वर्ग में पढ़ रहा है। पटेल परिवार मूल रूप से धंधुका के पच्छम गांव का रहने वाला है। कतरगाम के सर्कल अधिकारी संजय हड़िया ने बताया कि उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, सात लोगों से भरी इनोवा कार गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास खाई में गिर गई। हादसे में चालक सहित चार लोगों की मौत हुई है, दो लोग लापता हैं और एक घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है।