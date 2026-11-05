बंगाल में बारूद और बंदूकों का खेल बेनकाब! 1150 जिलेटिन छड़ें, 989 डेटोनेटर और 21 अवैध हथियार मिलने से मचा हड़कंप

पश्चिम बंगाल में STF की छापेमारी के दौरान बरामद विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार। (फोटो सोर्स-IANS)
West Bengal News: पश्चिम बंगाल में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने दो अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। बीरभूम में हुई कार्रवाई के दौरान 1150 जिलेटिन छड़ें, 989 डेटोनेटर और करीब 12 हजार मीटर डेटोनेटर कॉर्ड बरामद किए गए। वहीं, पांडबेश्वर इलाके में 21 अवैध बंदूकें और 65 कारतूस मिले हैं। बीरभूम में इस कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
STF ने 5 नवंबर को बीरभूम में एक ठिकाने पर छापा मारा था। तलाशी के दौरान वहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली। बरामद सामान में 1150 जिलेटिन छड़ें, 989 डेटोनेटर और लगभग 12 हजार मीटर डेटोनेटर कॉर्ड शामिल हैं। मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जिलेटिन छड़ों और डेटोनेटर का इस्तेमाल आमतौर पर खनन और चट्टानों को तोड़ने जैसे कामों में किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एक जगह मिलने से सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लिया है। STF अब इस सामग्री की सप्लाई और इससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
बीरभूम की कार्रवाई के अलावा STF ने पांडबेश्वर इलाके में भी छापेमारी की। यहां से 21 अवैध बंदूकें और 65 कारतूस जब्त किए गए। यह कार्रवाई पहले से चल रहे एक मामले की जांच का हिस्सा थी। इस मामले में अब तक कुल 38 अवैध बंदूकें और 122 कारतूस बरामद किए जा चुके हैं।
लगातार मिल रहे हथियारों से जांच एजेंसियों को इस मामले में बड़े नेटवर्क की तलाश है। अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि इन हथियारों को कहां तैयार किया जा रहा था, इनकी सप्लाई कौन कर रहा था और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।
बीरभूम में विस्फोटकों की इतनी बड़ी खेप और पांडबेश्वर में अवैध हथियारों की बरामदगी ने पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। STF दोनों मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है। एजेंसियों का जोर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचने और अवैध सप्लाई के रास्तों का पता लगाने पर है।
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