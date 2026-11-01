पश्चिम बंगाल में महिला से अनैतिक काम, पति की भी बेरहमी से पिटाई; एक आरोपी गिरफ्तार, चार की तलाश जारी

West Bengal Gang Rape Case: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुभाषग्राम इलाके में एक महिला के साथ कथित तौर पर अनैतिक काम करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच युवकों ने महिला और उसके पति को रास्ते में रोक लिया। आरोपियों ने पहले महिला के पति की बेरहमी से पिटाई की और फिर महिला को पास के एक खाली कमरे में ले जाकर उसके साथ ज्यादती किया। इस मामले में पुलिस ने रविवार सुबह एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चार अन्य आरोपी अभी फरार हैं।