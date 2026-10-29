हिंदू शरणार्थियों को जेल में नहीं डालेंगे, उन्हें नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश- CM शुभेंदु अधिकारी

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों और हिंदू शरणार्थियों को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रायगंज में कहा कि जल्द ही घुसपैठियों को होल्डिंग स्टेशनों में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। वहीं, हिंदू शरणार्थियों को जेल न जाना पड़े ऐसी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्हें नागरिकता दिलाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का उपयोग किया जाएगा।