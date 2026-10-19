बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का आरोप- भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे कम्युनिस्ट और ‘कॉकरोच’

शुभेंदु अधिकारी(फोटो-ANI)
Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट और 'कॉकरोच' भारत में बांग्लादेश जैसे अशांति के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों का विरोध किया जाना चाहिए। दुर्गा पूजा पंडालों के पास वामपंथी दलों के पुस्तक स्टॉल में कथित तोड़फोड़ को लेकर विवाद के बीच अधिकारी का यह बयान सामने आया है। वामपंथी दलों की आलोचना का सामना कर रहे अधिकारी ने कम्युनिस्टों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पूजा-पाठ नहीं करते, कलाई पर पवित्र धागा नहीं बांधते और माथे पर तिलक नहीं लगाते। उन्होंने लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की बात भी कही।
सीपीआई (एम), एसयूसीआई और अन्य वामपंथी दलों ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर उनके पुस्तक स्टॉल में तोड़फोड़ की गई। इनमें कूचबिहार जिले के दिनहाटा से लेकर दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर तक के इलाके शामिल हैं। वामपंथी नेताओं ने कथित तोड़फोड़ को लोकतांत्रिक विचारों पर हमला बताया है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 19 अक्टूबर को महाअष्टमी के अवसर पर पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी स्थित अपने आवास पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह सनातनी हैं और हर साल पुष्पांजलि अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने मां दुर्गा से सभी के कल्याण की प्रार्थना करने की बात भी कही। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गाष्टमी और महानवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी का स्मरण करते हुए लोगों के सुख, सफलता और कल्याण की कामना की।
कोलकाता के चोरबागान में दुर्गा पूजा के दौरान हुए हादसे में 19 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि पूजा पंडाल का संबंध भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के भतीजे से है। पार्टी ने पूजा समिति के अध्यक्ष के भाजपा विधायक होने का भी जिक्र किया और जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं, सीपीआई (एम) और भाजपा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।
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