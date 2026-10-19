19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का आरोप- भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे कम्युनिस्ट और ‘कॉकरोच’

West Bengal Chief Minister: पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कम्युनिस्टों पर भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Anurag Animesh

Oct 19, 2026

Suvendu Adhikari news

शुभेंदु अधिकारी(फोटो-ANI)

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट और 'कॉकरोच' भारत में बांग्लादेश जैसे अशांति के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों का विरोध किया जाना चाहिए। दुर्गा पूजा पंडालों के पास वामपंथी दलों के पुस्तक स्टॉल में कथित तोड़फोड़ को लेकर विवाद के बीच अधिकारी का यह बयान सामने आया है। वामपंथी दलों की आलोचना का सामना कर रहे अधिकारी ने कम्युनिस्टों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पूजा-पाठ नहीं करते, कलाई पर पवित्र धागा नहीं बांधते और माथे पर तिलक नहीं लगाते। उन्होंने लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की बात भी कही।

बंगाल में वामपंथी दलों के पुस्तक स्टॉल में तोड़फोड़ का आरोप

सीपीआई (एम), एसयूसीआई और अन्य वामपंथी दलों ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर उनके पुस्तक स्टॉल में तोड़फोड़ की गई। इनमें कूचबिहार जिले के दिनहाटा से लेकर दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर तक के इलाके शामिल हैं। वामपंथी नेताओं ने कथित तोड़फोड़ को लोकतांत्रिक विचारों पर हमला बताया है।

महाअष्टमी पर अधिकारी ने किया पुष्पांजलि अनुष्ठान

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 19 अक्टूबर को महाअष्टमी के अवसर पर पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी स्थित अपने आवास पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह सनातनी हैं और हर साल पुष्पांजलि अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने मां दुर्गा से सभी के कल्याण की प्रार्थना करने की बात भी कही। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गाष्टमी और महानवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी का स्मरण करते हुए लोगों के सुख, सफलता और कल्याण की कामना की।

चोरबागान मामले में बयानबाजी तेज


कोलकाता के चोरबागान में दुर्गा पूजा के दौरान हुए हादसे में 19 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि पूजा पंडाल का संबंध भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के भतीजे से है। पार्टी ने पूजा समिति के अध्यक्ष के भाजपा विधायक होने का भी जिक्र किया और जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं, सीपीआई (एम) और भाजपा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।

कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के बाद प्रशासन हुआ सख्त, जारी की नई गाइडलाइन; जानें क्या-क्या किया अनिवार्य

ये भी पढ़ें
Kolkata stampede

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Oct 2026 06:08 pm

Published on:

19 Oct 2026 06:06 pm

Hindi News / National News / बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का आरोप- भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे कम्युनिस्ट और ‘कॉकरोच’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Gujarat Murder: ‘मेरे राजा बाबू, एक बार घर लौट आ’, बेटे की हत्या के बाद मां की दर्दभरी पुकार, थम नहीं रहे आंसू

Gujarat Murder
राष्ट्रीय

Karnataka Sting row : कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन विवाद पर सिद्दारमैया बोले-मीडिया से बात नहीं करूंगा

Siddaramaiah
राष्ट्रीय

कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के बाद प्रशासन हुआ सख्त, जारी की नई गाइडलाइन; जानें क्या-क्या किया अनिवार्य

Kolkata stampede
राष्ट्रीय

CJP Protest: सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत बढ़ाने की मांग, अभिजीत दीपके ने की दोनों की तारीफ

cjp News
राष्ट्रीय

जब कुश्ती के लिए ललकारने के बाद दंड-बैठक करने वाले हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत निराला, पढ़ें रोचक किस्से

Suryakant Tripathi Nirala
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.